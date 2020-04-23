Кличко оприлюднив план першого етапу послаблення...

Додано: Сер 29 кві, 2020 08:14

p_a_l написав: Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает. Мы еще максимум первой волны не видели, а вы уже карантин типа снимаете. Наш народ немного не умный, он такие словесные манипуляции не понимает.

Народ как раз умнеет и понимает что нет никакой пандемии, а эти волны всегда были и будут. Следующей осенью опять какая-нибудь зараза объявиться. Этот карантин бред какой-то. Ну болеют и что. Всегда болели и умирали, сейчас не больше. Я вижу одно, пока в моём городе никто от этого не умер. Лежит три человека с лёгкой и средней формой. Если бы не этот дурацкий кипишь они бы лежали дома и никто не знал бы что у них. Сейчас набросятся на меня человеколюбы и заботливые о стариках. Ну и заботьтесь на здоровье о них, если живёте вместе. Никто не запрещает. Пусть сидят дома,, в отличии от всей моей семьи которые остались без доходом. Тем более есть подозрение что мы например все уже переболели в конце января. Молодые и здоровые должны работать, пусть будут ограничения и соблюдения правил, никто же не против. Осенью нам что, опять всем закрыться? Вирус то никуда не денется он мутирует и вернётся.P.S. Если вы за карантин, то объясните мне, почему так опасен маленький магазин одежды, в который редко кто заходит и бывает не больше двух человек по сравнению с АТБ, в котором народ трётся друг с другом, так как весь зал заставлен новоприбывшем товаром. Я когда выхожу на центральную улицу, так там сейчас народа кажется больше чем до карантина. Просто раньше все стояли в очереди внутри магазина, банка или аптеки, а сейчас на улице и создавая не хилую толпу.