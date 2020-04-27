В умовах закритого держкордону України виїзд або вивезення українців за кордон на роботу буде дозволено після поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу (Covid-19).
Дивися повний текст Міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за кордон.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:26
Міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за...
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Дивися повний текст Міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за кордон.
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:34
Концлагерь бениного режима
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