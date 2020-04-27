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Міністр розповів, коли заробітчан
почнуть випускати за...

Міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:26

Міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за...

Пропонуємо до обговорення:
В умовах закритого держкордону України виїзд або вивезення українців за кордон на роботу буде дозволено після поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу (Covid-19).

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