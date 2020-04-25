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Максимальна сума поповнення
карток через термінали...

Максимальна сума поповнення карток через термінали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:26

Максимальна сума поповнення карток через термінали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку.

Дивися повний текст Максимальна сума поповнення карток через термінали ПриватБанк знизиться.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:26

хах, 37 млнов и не одного комментария. Та на вас ошейники можно надевать и продавать как скот.
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:31

  censerus написав:хах, 37 млнов и не одного комментария. Та на вас ошейники можно надевать и продавать как скот.

Хм, а налоги платить Вильни Люды не пробовали?..
_hunter
 
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