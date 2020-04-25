Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку.
Дивися повний текст Максимальна сума поповнення карток через термінали ПриватБанк знизиться.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:26
Максимальна сума поповнення карток через термінали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максимальна сума поповнення карток через термінали ПриватБанк знизиться.
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:26
хах, 37 млнов и не одного комментария. Та на вас ошейники можно надевать и продавать как скот.
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:31
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