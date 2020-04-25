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Максимальна сума поповнення
карток через термінали...

Максимальна сума поповнення карток через термінали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:26

Максимальна сума поповнення карток через термінали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку.

Дивися повний текст Максимальна сума поповнення карток через термінали ПриватБанк знизиться.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29

тю, коли вже до 100 грн обмежать перекази?

:mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29

  censerus написав:хах, 37 млнов и не одного комментария. Та на вас ошейники можно надевать и продавать как скот.


А в чем проблема то. Что не сможешь кому то анонимно бабло перекидвать. Ну так не страшно. Или пятерки мало? Ну так зайди в банк и перебрось сразу всю сумму, культурно, а не топчась у терминала, в очереди.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:31

  greenozon написав:тю, коли вже до 100 грн обмежать перекази?

:mrgreen:


Пошел еще раз перечитал. Никто тебе ничего не ограничивает. Просто теперь ты не сможешь гонять бабло без идентификации, и это правильно. Ты же за борьбу с коррупцией, черными схемами, наркотой?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:40

  vano80 написав:
  greenozon написав:тю, коли вже до 100 грн обмежать перекази?

:mrgreen:


Пошел еще раз перечитал. Никто тебе ничего не ограничивает. Просто теперь ты не сможешь гонять бабло без идентификации, и это правильно. Ты же за борьбу с коррупцией, черными схемами, наркотой?

Верно, всем этим будет заниматься ылита, нечего плебсу там делать.
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ruvex
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