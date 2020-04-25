Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку.
Дивися повний текст Максимальна сума поповнення карток через термінали ПриватБанк знизиться.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:26
Максимальна сума поповнення карток через термінали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максимальна сума поповнення карток через термінали ПриватБанк знизиться.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29
тю, коли вже до 100 грн обмежать перекази?
+50грн !
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29
А в чем проблема то. Что не сможешь кому то анонимно бабло перекидвать. Ну так не страшно. Или пятерки мало? Ну так зайди в банк и перебрось сразу всю сумму, культурно, а не топчась у терминала, в очереди.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:31
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:40
Верно, всем этим будет заниматься ылита, нечего плебсу там делать.
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