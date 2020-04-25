Максимальна сума поповнення карток через термінали...

Додано: Вів 28 кві, 2020 16:40

vano80 написав: censerus написав: хах, 37 млнов и не одного комментария. Та на вас ошейники можно надевать и продавать как скот. хах, 37 млнов и не одного комментария. Та на вас ошейники можно надевать и продавать как скот.



А в чем проблема то. Что не сможешь кому то анонимно бабло перекидвать. Ну так не страшно. Или пятерки мало? Ну так зайди в банк и перебрось сразу всю сумму, культурно, а не топчась у терминала, в очереди. А в чем проблема то. Что не сможешь кому то анонимно бабло перекидвать. Ну так не страшно. Или пятерки мало? Ну так зайди в банк и перебрось сразу всю сумму, культурно, а не топчась у терминала, в очереди.

Я когда в кассах перебрасывал, то до 15000 без идентификацииСейчас будет до 5000.Не проблема идентифицироваться. Народ не хочет лишних вопросов и лишних возможных проблем. Там же сказано то что здесь не написано. Блокировка карт за превышение. Даже если разбить сумму на несколько дней. Блокировка.У нас хряки миллиардами воруют и им ничего, откупятся. А трудовой народ нагнут за колосок.Вы же видите что мелкие и средние голосовали не за то чтобы их прогнули и нагнули. И 73% не голосовало чтобы их продали с потрохами западу мвфам и соросятам.