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Максимальна сума поповнення
карток через термінали...

Максимальна сума поповнення карток через термінали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:26

Максимальна сума поповнення карток через термінали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку.

Дивися повний текст Максимальна сума поповнення карток через термінали ПриватБанк знизиться.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29

тю, коли вже до 100 грн обмежать перекази?

:mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29

  censerus написав:хах, 37 млнов и не одного комментария. Та на вас ошейники можно надевать и продавать как скот.


А в чем проблема то. Что не сможешь кому то анонимно бабло перекидвать. Ну так не страшно. Или пятерки мало? Ну так зайди в банк и перебрось сразу всю сумму, культурно, а не топчась у терминала, в очереди.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:31

  greenozon написав:тю, коли вже до 100 грн обмежать перекази?

:mrgreen:


Пошел еще раз перечитал. Никто тебе ничего не ограничивает. Просто теперь ты не сможешь гонять бабло без идентификации, и это правильно. Ты же за борьбу с коррупцией, черными схемами, наркотой?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:40

  vano80 написав:
  greenozon написав:тю, коли вже до 100 грн обмежать перекази?

:mrgreen:


Пошел еще раз перечитал. Никто тебе ничего не ограничивает. Просто теперь ты не сможешь гонять бабло без идентификации, и это правильно. Ты же за борьбу с коррупцией, черными схемами, наркотой?

Верно, всем этим будет заниматься ылита, нечего плебсу там делать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:08

  ruvex написав:
  vano80 написав:
  greenozon написав:тю, коли вже до 100 грн обмежать перекази?

:mrgreen:


Пошел еще раз перечитал. Никто тебе ничего не ограничивает. Просто теперь ты не сможешь гонять бабло без идентификации, и это правильно. Ты же за борьбу с коррупцией, черными схемами, наркотой?

Верно, всем этим будет заниматься ылита, нечего плебсу там делать.


Не совсем понятно, это зависть? Ну серьезно, плебсу ограничили до пяти штук перебрасывать без "паспорта", откуда у плебса денег больше пятерки?
Или как обычно, закон один для всех, но квартирки сдавать буду без налогов, "покаахметовнесидит" :mrgreen:
vano80
 
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vano80

Бывает терминал глюканет и вылетит. Тут так сделали чтобы что по 5000 максимум
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:17

Re: Максимальна сума поповнення карток через термінали...

ruvex написав:
  vano80 написав:
  greenozon написав:тю, коли вже до 100 грн обмежать перекази?

:mrgreen:


Пошел еще раз перечитал. Никто тебе ничего не ограничивает. Просто теперь ты не сможешь гонять бабло без идентификации, и это правильно. Ты же за борьбу с коррупцией, черными схемами, наркотой?

Верно, всем этим будет заниматься ылита, нечего плебсу там делать.
Реально, в чому проблема?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:40

  vano80 написав:
  censerus написав:хах, 37 млнов и не одного комментария. Та на вас ошейники можно надевать и продавать как скот.


А в чем проблема то. Что не сможешь кому то анонимно бабло перекидвать. Ну так не страшно. Или пятерки мало? Ну так зайди в банк и перебрось сразу всю сумму, культурно, а не топчась у терминала, в очереди.

Я когда в кассах перебрасывал, то до 15000 без идентификации
Сейчас будет до 5000.
Не проблема идентифицироваться. Народ не хочет лишних вопросов и лишних возможных проблем. Там же сказано то что здесь не написано. Блокировка карт за превышение. Даже если разбить сумму на несколько дней. Блокировка.
У нас хряки миллиардами воруют и им ничего, откупятся. А трудовой народ нагнут за колосок.
Вы же видите что мелкие и средние голосовали не за то чтобы их прогнули и нагнули. И 73% не голосовало чтобы их продали с потрохами западу мвфам и соросятам.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:41

Re: Максимальна сума поповнення карток через термінали...

У нас только нельзя рабов рабами называть. В реальности, имеешь право на жизнь. На жизнь раба государства. За еду.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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