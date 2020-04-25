Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку.
Дивися повний текст Максимальна сума поповнення карток через термінали ПриватБанк знизиться.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:26
Максимальна сума поповнення карток через термінали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максимальна сума поповнення карток через термінали ПриватБанк знизиться.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29
тю, коли вже до 100 грн обмежать перекази?
+50грн !
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29
А в чем проблема то. Что не сможешь кому то анонимно бабло перекидвать. Ну так не страшно. Или пятерки мало? Ну так зайди в банк и перебрось сразу всю сумму, культурно, а не топчась у терминала, в очереди.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:31
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:40
Верно, всем этим будет заниматься ылита, нечего плебсу там делать.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:08
Не совсем понятно, это зависть? Ну серьезно, плебсу ограничили до пяти штук перебрасывать без "паспорта", откуда у плебса денег больше пятерки?
Или как обычно, закон один для всех, но квартирки сдавать буду без налогов, "покаахметовнесидит"
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:14
vano80
Бывает терминал глюканет и вылетит. Тут так сделали чтобы что по 5000 максимум
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:17
Re: Максимальна сума поповнення карток через термінали...
Реально, в чому проблема?
Всім процвітання!
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:40
Я когда в кассах перебрасывал, то до 15000 без идентификации
Сейчас будет до 5000.
Не проблема идентифицироваться. Народ не хочет лишних вопросов и лишних возможных проблем. Там же сказано то что здесь не написано. Блокировка карт за превышение. Даже если разбить сумму на несколько дней. Блокировка.
У нас хряки миллиардами воруют и им ничего, откупятся. А трудовой народ нагнут за колосок.
Вы же видите что мелкие и средние голосовали не за то чтобы их прогнули и нагнули. И 73% не голосовало чтобы их продали с потрохами западу мвфам и соросятам.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:41
Re: Максимальна сума поповнення карток через термінали...
У нас только нельзя рабов рабами называть. В реальности, имеешь право на жизнь. На жизнь раба государства. За еду.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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