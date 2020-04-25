Максимальна сума поповнення карток через термінали...

Как обычно, все в комментах на одной ноге с ахметовым, но начали то именно с них.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:31
Как обычно, все в комментах на одной ноге с ахметовым, но начали то именно с них.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 18:30
А снимать деньги в банкоматах со своей не идентифицированной карты можно будет как и раньше с лимитом в 10000 гривен за одно снятие, или тоже до 5000 сумму снизят?
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