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карток через термінали...

Максимальна сума поповнення карток через термінали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:31

  vano80 написав:Или как обычно, закон один для всех, но квартирки сдавать буду без налогов, "покаахметовнесидит" :mrgreen:

Как обычно, все в комментах на одной ноге с ахметовым, но начали то именно с них. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:30

А снимать деньги в банкоматах со своей не идентифицированной карты можно будет как и раньше с лимитом в 10000 гривен за одно снятие, или тоже до 5000 сумму снизят?
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