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Максимальна сума поповнення карток через термінали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:30
А снимать деньги в банкоматах со своей не идентифицированной карты можно будет как и раньше с лимитом в 10000 гривен за одно снятие, или тоже до 5000 сумму снизят?
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New
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:33
New написав:
А снимать деньги в банкоматах со своей не идентифицированной карты можно будет как и раньше с лимитом в 10000 гривен за одно снятие, или тоже до 5000 сумму снизят?
Для банкомата всегда было довольно странно выдавать хоть какие-то деньги с карты, которую он не может идентифицировать. Откуда они списываться будут? Или я какой-то лайфхак пропустил?
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moveton
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Додано: Сер 29 кві, 2020 09:45
moveton написав: New написав:
А снимать деньги в банкоматах со своей не идентифицированной карты можно будет как и раньше с лимитом в 10000 гривен за одно снятие, или тоже до 5000 сумму снизят?
Для банкомата всегда было довольно странно выдавать хоть какие-то деньги с карты, которую он не может идентифицировать. Откуда они списываться будут? Или я какой-то лайфхак пропустил?
Идентифицировать предполагается владельца -- на сам пластик всем пофиг.
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_hunter
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