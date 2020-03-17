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У Венесуелі збільшать
мінімальну зарплату до $2,34

У Венесуелі збільшать мінімальну зарплату до $2,34
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:34

У Венесуелі збільшать мінімальну зарплату до $2,34

Пропонуємо до обговорення:
З першого травня влада Венесуели збільшить розмір мінімальної зарплати до 400 тисяч боліварів або $ 2,34.

Дивися повний текст У Венесуелі збільшать мінімальну зарплату до $2,34.
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