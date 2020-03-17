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Київ планує закупити систему збирання даних про стан...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32
Пропонуємо до обговорення:
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації оголосила тендер на створення міської системи збору та обробки даних про стан навколишнього середовища міста Києва на очікувану вартість в 40 млн грн.
Дивися повний текст Київ планує закупити систему збирання даних про стан навколишнього середовища за 40 млн грн
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32
всю независимость страны люди мечтали о таком приборе ( да ещё и так дёшево), вопрос, что они курят?
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vovan_62
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:13
И что толку с того прибора если и так видно что за окном дым, гарь.
Дозиметры показывают повышенную радиацию.
А о коронавирусах говорят все каналы ТВ.
Какой прибор еще надо купить чтобы власть в Киеве и по Украине вообще начала работать?
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blueiceua
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ssnet
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