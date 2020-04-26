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"Нафтогаз" припинив закачування
європейського газу, коли...

"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32

"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли...

Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" поки не має наміру імпортувати природний газ.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32

Иначе как потом лохторату объяснить, почему купили по 100 а продаем по 300 зимой? Все логично. И атомную энергетику остановим, чтобы по 0,69 грн не производить электричество.
Sunny256
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:36

Удивительная страна :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:20

А якщо той газ зараз зріджувати, щоб потім регазифікувати?
Є в Україні бізнеси які б то потягнули технічно і по фінансах?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:00

У свою чергу європейські ціни на газ продовжують знижуватися і досягли позначки 80 доларів/тис. куб. м.

Около 2 грн за 1 куб.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:46

А что хранилища уже полны и мы готовы к зиме?
borzol
 
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