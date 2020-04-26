Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" поки не має наміру імпортувати природний газ.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32
"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли...
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав.
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32
Иначе как потом лохторату объяснить, почему купили по 100 а продаем по 300 зимой? Все логично. И атомную энергетику остановим, чтобы по 0,69 грн не производить электричество.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:20
А якщо той газ зараз зріджувати, щоб потім регазифікувати?
Є в Україні бізнеси які б то потягнули технічно і по фінансах?
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:00
У свою чергу європейські ціни на газ продовжують знижуватися і досягли позначки 80 доларів/тис. куб. м.
Около 2 грн за 1 куб.
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