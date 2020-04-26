Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" поки не має наміру імпортувати природний газ.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32
"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав.
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32
Иначе как потом лохторату объяснить, почему купили по 100 а продаем по 300 зимой? Все логично. И атомную энергетику остановим, чтобы по 0,69 грн не производить электричество.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:20
А якщо той газ зараз зріджувати, щоб потім регазифікувати?
Є в Україні бізнеси які б то потягнули технічно і по фінансах?
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:00
У свою чергу європейські ціни на газ продовжують знижуватися і досягли позначки 80 доларів/тис. куб. м.
Около 2 грн за 1 куб.
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:42
Зачем нам дешевый газ, он 100% хуже чем дорогой по 250$. Лучше подождать и купить дорогой, но качественный газ.
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:52
1 У нас є газ власного видобутку,який також треба буде закачувати
2 Звідки всі тут присутні взяли що сьогоднішні 80 доларів це найнижча ціна
3 Нам потрібно (для проходження опалювального сезону) закачати 3-5 млрд м3, це при тому що у нас вільних потужностей для зберігання 15 млрд м3 ,а видобуток власний 20 млрд м3.
Так може варто розглядати питання комплексно...
ПС
Хто з тут присутніх вклав хоч копійку в минулому році(коли йшла закачка на сезон 2019-2020 ) що через 9 місяців після закачки ціна впаде в 3 рази?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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