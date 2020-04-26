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"Нафтогаз" припинив закачування
європейського газу, коли...

"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:42

Re:

  budivelnik написав:Таким чином мене слабо непокоять тарифи і більше податки.
Ну тогда вам в тему про налоги, эта тема про газ :) Лично меня ваши налоги ну вообще не волнуют, что вы там платите, кому вы там платите, флаг вам в руки и с песней ;) А если вы не знаете кто кого, то подозреваю что скорее всего у вас какая то другая, отличная от нашей страна.
Фотопанелі+Вітряки+Біогаз+Утеплення
я вас забыл спросить ;)

И что там с компромиссом ? А то что то брякнули, а что непонятно, какой такой компромисс ? А то после моего вопроса сразу вдруг потеряли интерес к тарифам и решили всем рассказать какой вы большой плательщик :)
Igorten
 
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