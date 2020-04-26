Ну тогда вам в тему про налоги, эта тема про газ Лично меня ваши налоги ну вообще не волнуют, что вы там платите, кому вы там платите, флаг вам в руки и с песней А если вы не знаете кто кого, то подозреваю что скорее всего у вас какая то другая, отличная от нашей страна.
я вас забыл спроситьФотопанелі+Вітряки+Біогаз+Утеплення
И что там с компромиссом ? А то что то брякнули, а что непонятно, какой такой компромисс ? А то после моего вопроса сразу вдруг потеряли интерес к тарифам и решили всем рассказать какой вы большой плательщик