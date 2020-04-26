Додано: Вів 28 кві, 2020 23:42

budivelnik написав: Таким чином мене слабо непокоять тарифи і більше податки. Таким чином мене слабо непокоять тарифи і більше податки.

Фотопанелі+Вітряки+Біогаз+Утеплення

Ну тогда вам в тему про налоги, эта тема про газЛично меня ваши налоги ну вообще не волнуют, что вы там платите, кому вы там платите, флаг вам в руки и с песнейА если вы не знаете кто кого, то подозреваю что скорее всего у вас какая то другая, отличная от нашей страна.я вас забыл спроситьИ что там с компромиссом ? А то что то брякнули, а что непонятно, какой такой компромисс ? А то после моего вопроса сразу вдруг потеряли интерес к тарифам и решили всем рассказать какой вы большой плательщик