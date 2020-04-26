Igorten написав:
А то после моего вопроса сразу вдруг потеряли интерес к тарифам и решили всем рассказать какой вы большой плательщик
1 Є два типи податків
а - прямі (з зарплати/доходу)
б - не прямі(акцизи)
2 Газ(бензин) товар цікавий
3/4 ціни якого - це податки.Не прибуток виробника чи продавця - а прибуток населення яке живе з бюджету(пенсіонери,лікарі, вчителі, армія)
Тому питання тарифу - це питання тих груп населення,які живуть з цих податків.
3 Якби в мене не були утепленні приміщення по саме нехочу - я б в рік платив за газ/електрику не 20000 -а 60000.
Тому утеплення це перший варіант ,який людина може зробити без рішення Кабміну і після цього цій самій людині
а - жити краще
б - її не давить жаба ,що вона комусь переплачує
4 По сталінкам-хрущовкам
є три варіанти розвитку подій
Перший - залишити все як є і плакатись на форумних сторінках
Другий - створити ОСББ і утепливши приміщення,і побудувавши Теплопункт або дахову котельню+встановивши фотопанелі на даху - показати дулю тарифам
Третій - якщо варіант2 не підходить - продати квартиру в сталінці(хрущовці) і купити(побудувати) там і те -яке дозволить виконати пункт2