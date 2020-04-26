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"Нафтогаз" припинив закачування
європейського газу, коли...

"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:42

Re:

  budivelnik написав:Таким чином мене слабо непокоять тарифи і більше податки.
Ну тогда вам в тему про налоги, эта тема про газ :) Лично меня ваши налоги ну вообще не волнуют, что вы там платите, кому вы там платите, флаг вам в руки и с песней ;) А если вы не знаете кто кого, то подозреваю что скорее всего у вас какая то другая, отличная от нашей страна.
Фотопанелі+Вітряки+Біогаз+Утеплення
я вас забыл спросить ;)

И что там с компромиссом ? А то что то брякнули, а что непонятно, какой такой компромисс ? А то после моего вопроса сразу вдруг потеряли интерес к тарифам и решили всем рассказать какой вы большой плательщик :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:28

budivelnik
Фотопанелі+Вітряки+Біогаз+Утеплення.....
У сталінці ))))
Спустись на землю, космонавте
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:05

Re:

  Igorten написав:А то после моего вопроса сразу вдруг потеряли интерес к тарифам и решили всем рассказать какой вы большой плательщик
1 Є два типи податків
а - прямі (з зарплати/доходу)
б - не прямі(акцизи)
2 Газ(бензин) товар цікавий
3/4 ціни якого - це податки.Не прибуток виробника чи продавця - а прибуток населення яке живе з бюджету(пенсіонери,лікарі, вчителі, армія)
Тому питання тарифу - це питання тих груп населення,які живуть з цих податків.
3 Якби в мене не були утепленні приміщення по саме нехочу - я б в рік платив за газ/електрику не 20000 -а 60000.
Тому утеплення це перший варіант ,який людина може зробити без рішення Кабміну і після цього цій самій людині
а - жити краще
б - її не давить жаба ,що вона комусь переплачує
4 По сталінкам-хрущовкам
є три варіанти розвитку подій
Перший - залишити все як є і плакатись на форумних сторінках
Другий - створити ОСББ і утепливши приміщення,і побудувавши Теплопункт або дахову котельню+встановивши фотопанелі на даху - показати дулю тарифам
Третій - якщо варіант2 не підходить - продати квартиру в сталінці(хрущовці) і купити(побудувати) там і те -яке дозволить виконати пункт2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:05

В Україні на субсидії йде близько 2 млрд долл. на рік. З них принаймні третина -- це опалення і підігрів води. Споживачі, які одержують субсидії не будуть заморочуватись, яка зараз ціна на газ і чи утеплений їхній будинок -- це все йде в податкове або боргове навантаження (податки майбутніх періодів). І нікуди від цього не заховаєшся -- ні в приватному будинку, ні в новій квартирі -- "death and taxes".
Проблема зношеності житлового фонду -- це системна проблема і повинна вирішуватись системно, а не на рівні індивідуального домогосподарства чи навіть ОСББ.
ОСББ добре працюють лише в новобудовах.
svyatoslav_hromyak
 
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