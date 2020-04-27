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"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:42
budivelnik написав:
Таким чином мене слабо непокоять тарифи і більше податки.
Ну тогда вам в тему про налоги, эта тема про газ
Лично меня ваши налоги ну вообще не волнуют, что вы там платите, кому вы там платите, флаг вам в руки и с песней
А если вы не знаете кто кого, то подозреваю что скорее всего у вас какая то другая, отличная от нашей страна.
Фотопанелі+Вітряки+Біогаз+Утеплення
я вас забыл спросить
И что там с компромиссом ? А то что то брякнули, а что непонятно, какой такой компромисс ? А то после моего вопроса сразу вдруг потеряли интерес к тарифам и решили всем рассказать какой вы большой плательщик
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Igorten
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Додано: Сер 29 кві, 2020 01:28
budivelnik
Фотопанелі+Вітряки+Біогаз+Утеплення.....
У сталінці ))))
Спустись на землю, космонавте
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Сер 29 кві, 2020 09:05
Igorten написав:
А то после моего вопроса сразу вдруг потеряли интерес к тарифам и решили всем рассказать какой вы большой плательщик
1 Є два типи податків
а - прямі (з зарплати/доходу)
б - не прямі(акцизи)
2 Газ(бензин) товар цікавий
3/4 ціни якого - це податки.Не прибуток виробника чи продавця - а прибуток населення яке живе з бюджету(пенсіонери,лікарі, вчителі, армія)
Тому питання тарифу - це питання тих груп населення,які живуть з цих податків.
3 Якби в мене не були утепленні приміщення по саме нехочу - я б в рік платив за газ/електрику не 20000 -а 60000.
Тому утеплення це перший варіант ,який людина може зробити без рішення Кабміну і після цього цій самій людині
а - жити краще
б - її не давить жаба ,що вона комусь переплачує
4 По сталінкам-хрущовкам
є три варіанти розвитку подій
Перший - залишити все як є і плакатись на форумних сторінках
Другий - створити ОСББ і утепливши приміщення,і побудувавши Теплопункт або дахову котельню+встановивши фотопанелі на даху - показати дулю тарифам
Третій - якщо варіант2 не підходить - продати квартиру в сталінці(хрущовці) і купити(побудувати) там і те -яке дозволить виконати пункт2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:05
В Україні на субсидії йде близько 2 млрд долл. на рік. З них принаймні третина -- це опалення і підігрів води. Споживачі, які одержують субсидії не будуть заморочуватись, яка зараз ціна на газ і чи утеплений їхній будинок -- це все йде в податкове або боргове навантаження (податки майбутніх періодів). І нікуди від цього не заховаєшся -- ні в приватному будинку, ні в новій квартирі -- "death and taxes".
Проблема зношеності житлового фонду -- це системна проблема і повинна вирішуватись системно, а не на рівні індивідуального домогосподарства чи навіть ОСББ.
ОСББ добре працюють лише в новобудовах.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:44
svyatoslav_hromyak написав:
В Україні на субсидії йде близько 2 млрд долл. на рік.
1 В Україні на субсидії в 2019 було витрачено 44 млрд грн
2 Нафтогаз,як продавець газу в рік в Держбюджет сплачує приблизно 100 млрд грн (це при видобутку 20 млрд м3 газу=5 грн/з кожного видобутого м3 газу)
3 Таким чином , забравши з усього населення додаткових 100 млрд грн і віддавши по субсидіям 44 млрд грн - ще 56 млрд грн це прямі надходження до бюджету
4 Субсидії отримують бідні-більше газу(а значить більше платежів) роблять багаті.
Таким чином
Якщо опустити ціну на газ то
Бідні стануть ще біднішими ,бо ціна опуститься на 20% ,а вони втратять 100% субсидій
Багаті - стануть ще багатшими , бо отримають зменшену ціну.
Тепер про житло
Якщо людина є власником житла - то чому інша людина повинна системно вирішувати проблеми чужої власності?
Чому селянин який не приватизовував квартиру(бо в селі квартир практично не будували) повинен сьогодні з зароблених грошей вирішувати проблему зносу житла киянина чи львівянина?
\Чому селянин (чи будь-яка інша людина) живучи в новій(нехай) квартирі ринковою вартістю в 0,3 млн грн... повинна вирішувати проблему власника житла яке коштує пару мільйонівбо знаходиться в центрі.але при цьому старе?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:50
budivelnik
Кому Ви пояснюєте? 50% українців ще в зеленому, ригівському, зажопному , мертвечуківському чадному стані. Сподіваєтеся , що те хамлоігор щось зрозумів? У нас випадковий президент нікому нічого не винен. А цим 50% (73%) держава винна все, все має дати. Ось яка печаль мокшанська.
Востаннє редагувалось dcagro
в Сер 29 кві, 2020 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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dcagro
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:51
borzol написав:
А что хранилища уже полны и мы готовы к зиме?
Зима как всегда придёт неожиданно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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