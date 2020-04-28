RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" припинив закачування
європейського газу, коли...

"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:30

_hunter, а как же защита (услуги полиции), среднее образование (услуги школы), базовая медицина, предоставление для использования инфраструктуры (дороги, парки, чистый воздух)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8441 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], warlamp, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна вже накопичила достатньо газу для проходження...
R2 » Сер 29 кві, 2020 14:08
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 14:08
straponesa
"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток у 5,5 разу
R2 » Сер 29 кві, 2020 10:57
2 163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 12:08
svyatoslav_hromyak
Міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за...
R2 » Вів 28 кві, 2020 13:26
2 255
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 15:18
Cytb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1965)
29.04.2020 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.