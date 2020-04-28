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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:30
_hunter, а как же защита (услуги полиции), среднее образование (услуги школы), базовая медицина, предоставление для использования инфраструктуры (дороги, парки, чистый воздух)?
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