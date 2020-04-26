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Премій у 400% більше не буде:
Немчінов розповів про...

Премій у 400% більше не буде: Немчінов розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:38

Премій у 400% більше не буде: Немчінов розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що вже розроблений поетапний план щодо запровадження єдиної системи визначення посадових окладів і надбавок для державних службовців.

Дивися повний текст Премій у 400% більше не буде: Немчінов розповів про реформу зарплат держслужбовцям.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:39

Остается невыясненным вопрос: из каких фондов столько лет брали деньги на премии?
Ведь они небыли заложены в бюджет.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:15

Печально,что реформаторы дошли до этого спустя год правления.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 04:51

..почти 30лет понадобилось для столь гениального решения!!
maestro71
 
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