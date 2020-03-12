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Скорочення зарплат спровокувало
масову відставку суддів

Скорочення зарплат спровокувало масову відставку суддів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:32

Скорочення зарплат спровокувало масову відставку суддів

Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький стверджує, що через скорочення зарплат багато суддів звільняться, зокрема, з апеляційних та Верховного Суду.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:32

Ну что за нытье, у судей деньги отобрали?
Как было правосудие продажным так и осталось!
Ситуация с приватом очень показательна в этом случае.
Можно найти массу очень спорных решений за практику КАЖДОГО судьи, поэтому 4 минималки хорошая зарплата для судьи! Не нравится, вон из профессии.
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:40

Смешно такое читать и одновременно грустно. Судьи которые живут на зарплату, такие бедные и несчастные. Ау!!! Вы где???
Они ж ничем другим не могут заниматься. А другие могут, кого уволили в 50-55ть и кто всю жизнь работал и занимался своим делом??? Что за нытье? Судьи всегда были в шоколаде, особенно в последнее время, а тут внезапно началось, шоколад отняли... Нехорошо...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:18

а там ще й зарплатню дають??
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:53

Судьи ничем другим не могут заниматься,а другие гос.служащие ,которые получают 7—может быть от силы 10.Разве могут,а кого это вообще волнует?
galinatita88
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:30

  ruslan42212 написав:а там ще й зарплатню дають??

Cократили до 38 000 грн.
BIGor
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