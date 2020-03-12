Заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький стверджує, що через скорочення зарплат багато суддів звільняться, зокрема, з апеляційних та Верховного Суду.
Дивися повний текст Скорочення зарплат спровокувало масову відставку суддів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:32
Скорочення зарплат спровокувало масову відставку суддів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скорочення зарплат спровокувало масову відставку суддів.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:32
Ну что за нытье, у судей деньги отобрали?
Как было правосудие продажным так и осталось!
Ситуация с приватом очень показательна в этом случае.
Можно найти массу очень спорных решений за практику КАЖДОГО судьи, поэтому 4 минималки хорошая зарплата для судьи! Не нравится, вон из профессии.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:40
Смешно такое читать и одновременно грустно. Судьи которые живут на зарплату, такие бедные и несчастные. Ау!!! Вы где???
Они ж ничем другим не могут заниматься. А другие могут, кого уволили в 50-55ть и кто всю жизнь работал и занимался своим делом??? Что за нытье? Судьи всегда были в шоколаде, особенно в последнее время, а тут внезапно началось, шоколад отняли... Нехорошо...
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:53
Судьи ничем другим не могут заниматься,а другие гос.служащие ,которые получают 7—может быть от силы 10.Разве могут,а кого это вообще волнует?
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:30
|