|
|
|
Скорочення зарплат спровокувало масову відставку суддів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:21
Зачем нужны суды в стране где не работают ни законы ни конституция.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 866
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:20
Старих виманили, зараз своїх поставлять і повернуть все як було
-
svyatoslav_hromyak
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:29
Коли це суддю цікавила заробітна платня!? В кожного хороми, земля, квартири, дітки в маслі катаються! І від розміру з/п його чесність ніяк не залежить. Досвід суддів КС це доказує. 300-500 тис. в місяць, і все, що вони розглядають, це звернення від суддів то про службове житло, то інше "порушення" прав на багате життя. Хто знає хоч одного чесного суддю?
-
igor_poltava
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 26.04.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:54
igor_poltava написав:
Коли це суддю цікавила заробітна платня!? В кожного хороми, земля, квартири, дітки в маслі катаються! І від розміру з/п його чесність ніяк не залежить. Досвід суддів КС це доказує. 300-500 тис. в місяць, і все, що вони розглядають, це звернення від суддів то про службове житло, то інше "порушення" прав на багате життя. Хто знає хоч одного чесного суддю?
Похоже те, кто увольняется -- это они были.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2131
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|