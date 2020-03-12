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Скорочення зарплат спровокувало
масову відставку суддів

Скорочення зарплат спровокувало масову відставку суддів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:21

Зачем нужны суды в стране где не работают ни законы ни конституция.
blueiceua
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Старих виманили, зараз своїх поставлять і повернуть все як було
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:29

Коли це суддю цікавила заробітна платня!? В кожного хороми, земля, квартири, дітки в маслі катаються! І від розміру з/п його чесність ніяк не залежить. Досвід суддів КС це доказує. 300-500 тис. в місяць, і все, що вони розглядають, це звернення від суддів то про службове житло, то інше "порушення" прав на багате життя. Хто знає хоч одного чесного суддю?
igor_poltava
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:54

  igor_poltava написав:Коли це суддю цікавила заробітна платня!? В кожного хороми, земля, квартири, дітки в маслі катаються! І від розміру з/п його чесність ніяк не залежить. Досвід суддів КС це доказує. 300-500 тис. в місяць, і все, що вони розглядають, це звернення від суддів то про службове житло, то інше "порушення" прав на багате життя. Хто знає хоч одного чесного суддю?

Похоже те, кто увольняется -- это они были.
_hunter
 
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