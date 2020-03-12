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Скорочення зарплат спровокувало
масову відставку суддів

Скорочення зарплат спровокувало масову відставку суддів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:21

Зачем нужны суды в стране где не работают ни законы ни конституция.
blueiceua
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Старих виманили, зараз своїх поставлять і повернуть все як було
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:29

Коли це суддю цікавила заробітна платня!? В кожного хороми, земля, квартири, дітки в маслі катаються! І від розміру з/п його чесність ніяк не залежить. Досвід суддів КС це доказує. 300-500 тис. в місяць, і все, що вони розглядають, це звернення від суддів то про службове житло, то інше "порушення" прав на багате життя. Хто знає хоч одного чесного суддю?
igor_poltava
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:54

  igor_poltava написав:Коли це суддю цікавила заробітна платня!? В кожного хороми, земля, квартири, дітки в маслі катаються! І від розміру з/п його чесність ніяк не залежить. Досвід суддів КС це доказує. 300-500 тис. в місяць, і все, що вони розглядають, це звернення від суддів то про службове житло, то інше "порушення" прав на багате життя. Хто знає хоч одного чесного суддю?

Похоже те, кто увольняется -- это они были.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:07

  igor_poltava написав:Коли це суддю цікавила заробітна платня!? В кожного хороми, земля, квартири, дітки в маслі катаються! І від розміру з/п його чесність ніяк не залежить. Досвід суддів КС це доказує. 300-500 тис. в місяць, і все, що вони розглядають, це звернення від суддів то про службове житло, то інше "порушення" прав на багате життя. Хто знає хоч одного чесного суддю?

Им эта зарплата была нужна не для расходов, а чтоб хоть как-то объяснить свой образ жизни.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:14

igor_poltava
Вот теперь таких - точно не останется(((
hilgurt
 
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