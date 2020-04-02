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Польща хоче заарештувати активи
"Газпрому" в "Північному...

Польща хоче заарештувати активи "Газпрому" в "Північному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:36

Польща хоче заарештувати активи "Газпрому" в "Північному...

Пропонуємо до обговорення:
Польський уряд має намір заарештувати активи "Газпрому" в Європі в якості компенсації, яку енергетичному концерну PGNiG присудив Арбітражний суд в Стокгольмі.

Дивися повний текст Польща хоче заарештувати активи \"Газпрому\" в \"Північному потоці - 2\".
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