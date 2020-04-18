Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Дивися повний текст Водії зможуть перевіряти штрафи у смартфоні.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:24
Водії зможуть перевіряти штрафи у смартфоні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водії зможуть перевіряти штрафи у смартфоні.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:26
"Потому что уплачено, не означает погашено..."
Вот это уровень сервиса, слов нет.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:37
Да, надо квитанцию занести в гаи, и потом еще зайти через какое-то время права можно забрать, а если не забирали права, то могут и забыть занести в реестр квитанцию и потом еще одну насчитать.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:41
Нет там такого
А вот в кабинете водителя та же информация по штрафам, причем без номера ВУ или ИНН.
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