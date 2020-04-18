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Водії зможуть перевіряти
штрафи у смартфоні

Водії зможуть перевіряти штрафи у смартфоні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:24

Водії зможуть перевіряти штрафи у смартфоні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Дивися повний текст Водії зможуть перевіряти штрафи у смартфоні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:26

"Потому что уплачено, не означает погашено..."
Вот это уровень сервиса, слов нет.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:37

Да, надо квитанцию занести в гаи, и потом еще зайти через какое-то время права можно забрать, а если не забирали права, то могут и забыть занести в реестр квитанцию и потом еще одну насчитать.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:41

за номером водійського посвідчення, ІПН

Нет там такого

А вот в кабинете водителя та же информация по штрафам, причем без номера ВУ или ИНН.
vitaliy_berdinskikh
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