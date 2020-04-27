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В українців у березні
збільшилась зарплатня: де...

В українців у березні збільшилась зарплатня: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:09

В українців у березні збільшилась зарплатня: де...

Пропонуємо до обговорення:
Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у березні 2020 року до березня минулого року *зросла на 9,3%*.

Дивися повний текст В українців у березні збільшилась зарплатня: де отримують найбільше.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:09

Це порахували серед тих хто працює, а те що людей скоротили і вони без зарплати сидять тіх вже ніхто не рахує. А потім ще подивимоь за квітень, коли більшість перевели на півставки, може вони їз будуть рахувати по повній їх ставці?
pogorelets
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