Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у березні 2020 року до березня минулого року *зросла на 9,3%*.
Дивися повний текст В українців у березні збільшилась зарплатня: де отримують найбільше.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:09
В українців у березні збільшилась зарплатня: де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В українців у березні збільшилась зарплатня: де отримують найбільше.
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:09
Це порахували серед тих хто працює, а те що людей скоротили і вони без зарплати сидять тіх вже ніхто не рахує. А потім ще подивимоь за квітень, коли більшість перевели на півставки, може вони їз будуть рахувати по повній їх ставці?
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:54
Это просто посчитали сотрудников НБУ, правление уз, Укрпочты и оказывается выросла.
Работало 10млн, 5 в попе или за свой счёт. осталось работать 5. Сильно выросли зп у 1т человек и вот средняя получилась. Все рады :)
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:02
Re: В українців у березні збільшилась зарплатня: де...
Было 3 сотрудника, 1-й ЗП 15000 грн, 2-й -20000 грн, директор - 50000 грн.
Средняя: 28333 грн.
Уволили 1-го.
Средняя: 35000 грн.
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