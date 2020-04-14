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Українцям, які отримують субсидії, виплатять додаткові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:08
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики заявили, що кожна родина, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію.
Дивися повний текст Українцям, які отримують субсидії, виплатять додаткові компенсації у зв'язку з карантином (відео)
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Додано: Вів 28 кві, 2020 19:08
Конец апреля. Где эти самые 300 грн??
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