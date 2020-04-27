Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання.
Дивися повний текст Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:21
Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль
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Дивися повний текст Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль.
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