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Після послаблення карантину
можливе його посилення - Шмигаль

Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:21

Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання.

Дивися повний текст Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:21

Заберите у него телефон он пугает народ!
straponesa
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