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Після послаблення карантину
можливе його посилення - Шмигаль

Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:21

Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання.

Дивися повний текст Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:21

Заберите у него телефон он пугает народ!
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:16

  svk_neo написав:когда никто не проверяет эффективность чиновника, он может обьявлять карантин хоть пожизненно. В Украине в январе от гриппа и пневмонии умерли 621 человек, а от коронавируса за всю весеннюю "пандемию" в два раза меньше.

Да, похоже надо снять карантин и дать коронавирусу шанс распространится, как гриппу. И когда 621 человек будет умирать не за месяц, а всего лишь за день (примеров Италии, Испании некоторым не достаточно, нужно опробовать на себе), может тогда поумнеете.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:23

  Schmit написав:
  svk_neo написав:когда никто не проверяет эффективность чиновника, он может обьявлять карантин хоть пожизненно. В Украине в январе от гриппа и пневмонии умерли 621 человек, а от коронавируса за всю весеннюю "пандемию" в два раза меньше.

Да, похоже надо снять карантин и дать коронавирусу шанс распространится, как гриппу. И когда 621 человек будет умирать не за месяц, а всего лишь за день (примеров Италии, Испании некоторым не достаточно, нужно опробовать на себе), может тогда поумнеете.

Зато экономику спасем! -- а если умирать будут "где-то там" -- то и фиг с ними -- главное вовремя "чур меня" сказать :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:24

  svk_neo написав:когда никто не проверяет эффективность чиновника, он может обьявлять карантин хоть пожизненно. В Украине в январе от гриппа и пневмонии умерли 621 человек, а от коронавируса за всю весеннюю "пандемию" в два раза меньше. Получается, Шмыгаль устроил чисто политический фарс.


Ну от звідки Ви взяли число 621 ?
По офіційним даним :
Тиждень 16/2020 (13–19.04.2020)
Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 57 168 людей, із них 40,6% — діти віком до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності склав 149,5 на 100 000 населення, що на 68,6% менше епідемічного порога по Україні.
У країні не зафіксовано циркуляції вірусів грипу.
За тиждень не надходило повідомлень про летальні випадки внаслідок грипу. Із початку епідемічного сезону від ускладнень захворювання померла 71 людина, що підтверджено методом ПЛР; жоден померлий не мав щеплення проти грипу.
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan ... -v-ukraini

За попередній сезон :
Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років
(01.10.2018–19.05.2019)
 Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких —
діти віком до 17 років.
 Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався середньою
інтенсивністю та регіональним поширенням.
 Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12
дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу,
Puente
 
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