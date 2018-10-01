Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання.
Дивися повний текст Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:21
Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль.
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:16
Да, похоже надо снять карантин и дать коронавирусу шанс распространится, как гриппу. И когда 621 человек будет умирать не за месяц, а всего лишь за день (примеров Италии, Испании некоторым не достаточно, нужно опробовать на себе), может тогда поумнеете.
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:23
Зато экономику спасем! -- а если умирать будут "где-то там" -- то и фиг с ними -- главное вовремя "чур меня" сказать
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:24
Ну от звідки Ви взяли число 621 ?
По офіційним даним :
Тиждень 16/2020 (13–19.04.2020)
Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 57 168 людей, із них 40,6% — діти віком до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності склав 149,5 на 100 000 населення, що на 68,6% менше епідемічного порога по Україні.
У країні не зафіксовано циркуляції вірусів грипу.
За тиждень не надходило повідомлень про летальні випадки внаслідок грипу. Із початку епідемічного сезону від ускладнень захворювання померла 71 людина, що підтверджено методом ПЛР; жоден померлий не мав щеплення проти грипу.
За попередній сезон :
Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років
(01.10.2018–19.05.2019)
Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких —
діти віком до 17 років.
Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався середньою
інтенсивністю та регіональним поширенням.
Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12
дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу,
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