|
|
Держава планує продати Скадовський морський порт попри...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:35
Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України планує провести приватизацію Скадовського морського порту та низки державних підприємств у Херсонській області, попри економічну кризу.
Дивися повний текст Держава планує продати Скадовський морський порт попри економічну кризу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87971
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:35
Таки экономический кризис уже тут?
А мы то и не знали!
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 04:43
.а что он имел ввиду под "херсонский хлопчатобумажный комбинат"!?? - там уже лет 15 как одни руины стен бывших цехов и фабрик и ОГРОМНАЯ территория гектаров на сотню-две...
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2075
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему