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Держава планує продати Скадовський
морський порт попри...

Держава планує продати Скадовський морський порт попри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:35

Держава планує продати Скадовський морський порт попри...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України планує провести приватизацію Скадовського морського порту та низки державних підприємств у Херсонській області, попри економічну кризу.

Дивися повний текст Держава планує продати Скадовський морський порт попри економічну кризу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:35

Таки экономический кризис уже тут?
А мы то и не знали!
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 04:43

.а что он имел ввиду под "херсонский хлопчатобумажный комбинат"!?? - там уже лет 15 как одни руины стен бывших цехов и фабрик и ОГРОМНАЯ территория гектаров на сотню-две...
maestro71
 
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