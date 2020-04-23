Падіння попиту з боку населення на кредити у І кварталі стало найбільшим із 2015 року.
Дивися повний текст Банкіри зафіксували зниження попиту населення та бізнесу на кредити (графік).
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:51
Банкіри зафіксували зниження попиту населення та бізнесу...
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Дивися повний текст Банкіри зафіксували зниження попиту населення та бізнесу на кредити (графік).
Додано: Вів 28 кві, 2020 21:51
що так - кредити на виплату зарплат не беруть ? треба примусово роздавати
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