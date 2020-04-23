RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банкіри зафіксували зниження
попиту населення та бізнесу...

Банкіри зафіксували зниження попиту населення та бізнесу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:51

Банкіри зафіксували зниження попиту населення та бізнесу...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння попиту з боку населення на кредити у І кварталі стало найбільшим із 2015 року.

Дивися повний текст Банкіри зафіксували зниження попиту населення та бізнесу на кредити (графік).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87969
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:51

що так - кредити на виплату зарплат не беруть ? треба примусово роздавати
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 128
З нами з: 14.11.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дубілет пропонує допомогу в запуску бізнесу в Україні
R2 » Пон 27 кві, 2020 15:19
3 301
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 15:47
omb
Не чекайте зниження ставок за кредитами - Найман
R2 » П'ят 24 кві, 2020 23:54
1 424
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 23:54
ddsnfksrr
Нацбанк очікує до кінця року зниження облікової ставки до 7%
R2 » Чет 23 кві, 2020 16:34
1 189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 16:34
dimonasvilli

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.