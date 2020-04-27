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Зеленський підписав закон про ринок землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 21:52
Пропонуємо до обговорення:
Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:52
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:30
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То сделали! Правда зелибобики?!?!! Хоть поржем
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