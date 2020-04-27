Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про ринок землі.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:52
Зеленський підписав закон про ринок землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про ринок землі.
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:50
Хотел спросить, что именно для выше отписавшихся изменится в их жизни ? И еще вопрос, читали ли вы закон или ограничились названием статьи ? Или как в фильме
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:25
Конечно вместе, начиная 6 лет назад с порохоботами, целыми территориями.
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