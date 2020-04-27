|
|
|
Зеленський підписав закон про ринок землі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 21:52
Пропонуємо до обговорення:
Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про ринок землі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87991
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 21:52
Это начало конца Украины
-
alex7gk
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 18.11.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:30
Мы вместе
То сделали! Правда зелибобики?!?!! Хоть поржем
-
knoppixx
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 19.02.12
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:50
Хотел спросить, что именно для выше отписавшихся изменится в их жизни ?
И еще вопрос, читали ли вы закон или ограничились названием статьи ? Или как в фильме
Так что же вы читаете? Эту... как её, переписку Энгельса с этим... Как его дьявола?.. с Каутским!...
Да не согласен я! - Что, с Энгельсом или с Каутским? - С обоими!
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3887
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 1186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:25
knoppixx написав:
Мы вместе
То сделали! Правда зелибобики?!?!! Хоть поржем
Конечно вместе, начиная 6 лет назад с порохоботами, целыми территориями.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9515
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 2058 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:14
Типа президент
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 870
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:35
ruvex написав: knoppixx написав:
Мы вместе
То сделали! Правда зелибобики?!?!! Хоть поржем
Конечно вместе, начиная 6 лет назад с порохоботами, целыми территориями.
притом за сам закон проголосовали почти все фракции, включая ОПЗЖ, БПП и Голос, так что ныть про "Зебилы" это как себе в лицо плевать
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3419
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|