Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про ринок землі.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:52
Зеленський підписав закон про ринок землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про ринок землі.
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:50
Хотел спросить, что именно для выше отписавшихся изменится в их жизни ? И еще вопрос, читали ли вы закон или ограничились названием статьи ? Или как в фильме
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:35
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:31
Re: Зеленський підписав закон про ринок землі
Самая ржака в том, что против этого закона в основном те, у кого земли то и нет. Аргументация от них в основном следующая - американцы скупят ВСЮ землю, а потом заставят на сплатить за дома, которые стоят на этой земле втри дорога. Я просто прозреваю от такой ТУПОСТИ сограждан.
Вот реально, кто из противников этого закона на этом форуме имеет во владении пару десятков гектар?
Лично у меня во владении ровно НОЛЬ га сельхозземель. Мне абсолютно фиалетово на данный закон. У тестя с тещей есть пару Га, что сдаются фермерам. Так фермера в срочном порядке подсовывают новые договора на аренду на 40 лет со штрафными санкциями за досрочку.... И скажите, кому жмет то?
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