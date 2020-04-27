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Зеленський підписав
закон про ринок землі

Зеленський підписав закон про ринок землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:52

Зеленський підписав закон про ринок землі

Пропонуємо до обговорення:
Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про ринок землі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:50

Хотел спросить, что именно для выше отписавшихся изменится в их жизни ? :) И еще вопрос, читали ли вы закон или ограничились названием статьи ? Или как в фильме
Так что же вы читаете? Эту... как её, переписку Энгельса с этим... Как его дьявола?.. с Каутским!...

Да не согласен я! - Что, с Энгельсом или с Каутским? - С обоими!
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:14

Типа президент
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:35

  ruvex написав:
  knoppixx написав:Мы вместе
То сделали! Правда зелибобики?!?!! Хоть поржем

Конечно вместе, начиная 6 лет назад с порохоботами, целыми территориями.

притом за сам закон проголосовали почти все фракции, включая ОПЗЖ, БПП и Голос, так что ныть про "Зебилы" это как себе в лицо плевать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:31

Re: Зеленський підписав закон про ринок землі

Самая ржака в том, что против этого закона в основном те, у кого земли то и нет. Аргументация от них в основном следующая - американцы скупят ВСЮ землю, а потом заставят на сплатить за дома, которые стоят на этой земле втри дорога. Я просто прозреваю от такой ТУПОСТИ сограждан.

Вот реально, кто из противников этого закона на этом форуме имеет во владении пару десятков гектар?

Лично у меня во владении ровно НОЛЬ га сельхозземель. Мне абсолютно фиалетово на данный закон. У тестя с тещей есть пару Га, что сдаются фермерам. Так фермера в срочном порядке подсовывают новые договора на аренду на 40 лет со штрафными санкциями за досрочку.... И скажите, кому жмет то?
dimo_0n
 
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