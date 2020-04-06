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Корпорація "Богдан" створила автомобіль для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:29
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація «Богдан» створила спецавтомобіль для дезінфекції автошляхів та громадського простору, який здатен значно посилити структури МНС, комунальних служб та закладів охорони здоров’я.
Дивися повний текст Корпорація \"Богдан\" створила автомобіль для боротьби з COVID-19 (фото)
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