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Корпорація "Богдан" створила автомобіль для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:29
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація «Богдан» створила спецавтомобіль для дезінфекції автошляхів та громадського простору, який здатен значно посилити структури МНС, комунальних служб та закладів охорони здоров’я.
Дивися повний текст Корпорація \"Богдан\" створила автомобіль для боротьби з COVID-19 (фото)
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:15
Долго ржал....поставили на Hyundai HD78 пару бачков с насосом и вот тебе пермога - "Корпорация "Богдан" создала автомобиль". Я такое вечером в гараже сам могу склепать...Тут интересен вопрос, сколько откатов с покупок и кто получил и получит, и ПОЧЁМ государство за мои налоги это чудо купит. А вот тут тишина.....
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:28
Корпорация Богдан, "під патронатом 5-го Президента України" майже перемогла COVID-19 (фото) !
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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