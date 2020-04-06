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Корпорація "Богдан" створила
автомобіль для боротьби з...

Корпорація "Богдан" створила автомобіль для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:29

Корпорація "Богдан" створила автомобіль для боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація «Богдан» створила спецавтомобіль для дезінфекції автошляхів та громадського простору, який здатен значно посилити структури МНС, комунальних служб та закладів охорони здоров’я.

Дивися повний текст Корпорація \"Богдан\" створила автомобіль для боротьби з COVID-19 (фото).
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:28

Корпорация Богдан, "під патронатом 5-го Президента України" майже перемогла COVID-19 (фото) !
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 09:32

Ну да, погрузить в кузов грузовика три еврокуба - существенное достижение порошенковского автогиганта, мировые автопроизводители просто нервно курят в сторонке.

PS: я уже даже начал забывать порошенковский стиль управления - из мухи делать слона и представлять его как супер достижение. Спасибо, что напомнили.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:11

Созданный на шасси Hyundai HD78, да там все Hyundai только еврокубы б/у и то импортные...
tigr-uu
 
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