RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Олександр Гладій: як фізичній
особі визнати себе банкрутом

Олександр Гладій: як фізичній особі визнати себе банкрутом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 02:55

Олександр Гладій: як фізичній особі визнати себе банкрутом

Пропонуємо до обговорення:
Інститут відновлення платоспроможності фізичної особи є новелою, оскільки раніше не мав відповідних аналогів в Україні.

Дивися повний текст Олександр Гладій: як фізичній особі визнати себе банкрутом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87970
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Олександр Холод: що може чекати на мікрофінансові...
R2 » Пон 20 січ, 2020 13:59
2 609
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 15:05
tutik-mutik
Олександр Носаченко: коронавірус і його вплив на ринок...
R2 » Сер 01 кві, 2020 15:45
1 213
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 15:46
amorroma_amorroma
Олександр Гладій: доступ до банківської таємниці. Що це...
R2 » Пон 23 бер, 2020 18:45
2 263
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 19:23
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.