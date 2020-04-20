За перший квартал 2020 року митниця недовиконала план надходження митних платежів до бюджету на 20% через динаміку імпорту та курс долара до гривні.
Дивися повний текст Чому митниця не виконала бюджет - коментар Нефьодова.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 04:56
Чому митниця не виконала бюджет - коментар Нефьодова
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Дивися повний текст Чому митниця не виконала бюджет - коментар Нефьодова.
Додано: Сер 29 кві, 2020 04:56
..ну Нефьодов не прав,- в правительстве Шмигаля "точно знают", что причины недобора в другом: схемы на таможне никто не отменял, и крышуют их они сами!! :)
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