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Чому митниця не виконала
бюджет - коментар Нефьодова

Чому митниця не виконала бюджет - коментар Нефьодова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 04:56

Чому митниця не виконала бюджет - коментар Нефьодова

Пропонуємо до обговорення:
За перший квартал 2020 року митниця недовиконала план надходження митних платежів до бюджету на 20% через динаміку імпорту та курс долара до гривні.

Дивися повний текст Чому митниця не виконала бюджет - коментар Нефьодова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 04:56

..ну Нефьодов не прав,- в правительстве Шмигаля "точно знают", что причины недобора в другом: схемы на таможне никто не отменял, и крышуют их они сами!! :)
maestro71
 
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