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Держава проаналізує, які сфери
будуть цікаві інвесторам...

Держава проаналізує, які сфери будуть цікаві інвесторам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 06:54

Держава проаналізує, які сфери будуть цікаві інвесторам...

Пропонуємо до обговорення:
У Національній інвестиційній раді України проведуть аналіз галузей економіки України для того, аби визначити, які галузі зможуть зацікавити іноземних інвесторів після пандемії COVID-19.

Дивися повний текст Держава проаналізує, які сфери будуть цікаві інвесторам після пандемії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 06:54

Нету в Украине иностранных инвесторов! Есть только иностранные спекулянты. И весь этот треп что им будет интересно, сводится к одному что бы такого им всучить что бы они его не начали продавать до тех пор пока мы не закончим распродажу.
Добро пожаловать в 92-96 годы!
Кто нибудь помнит? А пенсии и зарплаты по 10уе?
straponesa
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