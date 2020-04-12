|
|
|
ЄС витратить 375 мільярдів євро на відновлення туризму
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 кві, 2020 08:27
Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз виділить 375 мільярдів євро на відновлення туристичної галузі після пандемії коронавірусу, повідомив виконавчий директор Європейської туристичної комісії (ETC) Едуардо Сантандер.
Дивися повний текст ЄС витратить 375 мільярдів євро на відновлення туризму
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87977
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 08:27
Мне вот интересно, что из всех этих безработных нельзя найти людей способных собирать ягоды ? :D
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1892
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:06
Всем этим безработным сейчас платят пособие в размере официальной зарплаты замминистра Украины (любого). И готовы влить в туризм (всего в одну отрасль) денег больше чем выделили Украине за все время попрошайничества!
Вот и отличие Европы от Уркаины!
А ягоды собирать, уркаинцы поедут на каникулы...
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|