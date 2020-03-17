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З 1 травня в Києві почне
роботу система відеофіксації...

З 1 травня в Києві почне роботу система відеофіксації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:53

З 1 травня в Києві почне роботу система відеофіксації...

Пропонуємо до обговорення:
В автоматичному режимі буде виписувати водіям штрафи.

Дивися повний текст З 1 травня в Києві почне роботу система відеофіксації (оновлено).
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:53

А евробляхи как будут идентифицировать?
vlada20172017
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