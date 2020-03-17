В автоматичному режимі буде виписувати водіям штрафи.
Дивися повний текст З 1 травня в Києві почне роботу система відеофіксації (оновлено).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 09:53
З 1 травня в Києві почне роботу система відеофіксації...
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Дивися повний текст З 1 травня в Києві почне роботу система відеофіксації (оновлено).
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