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Нова версія Windows 10 стане швидше працювати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft приступила до активного тестування травневого оновлення Windows 10 (версія 2004). Крім виправлення різних багів, розробники подбали й про інтеграцію функції, яка буде особливо корисна користувачам комп'ютерів та ноутбуків, які не мають SSD-накопичувача.
Дивися повний текст Нова версія Windows 10 стане швидше працювати на системах з HDD
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:03
это тот самый superfetch, который я всегда отключаю? ) от которого, кроме 100% нагрузки на hdd никакой очевидной пользы.... да, M$, жгите еще... без работы не останусь )
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Tamagoch
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П'ят 24 кві, 2020 14:14
yama
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