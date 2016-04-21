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Нова версія Windows 10 стане
швидше працювати на...

Нова версія Windows 10 стане швидше працювати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:03

Нова версія Windows 10 стане швидше працювати на...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft приступила до активного тестування травневого оновлення Windows 10 (версія 2004). Крім виправлення різних багів, розробники подбали й про інтеграцію функції, яка буде особливо корисна користувачам комп'ютерів та ноутбуків, які не мають SSD-накопичувача.

Дивися повний текст Нова версія Windows 10 стане швидше працювати на системах з HDD.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:03

это тот самый superfetch, который я всегда отключаю? ) от которого, кроме 100% нагрузки на hdd никакой очевидной пользы.... да, M$, жгите еще... без работы не останусь )
Tamagoch
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