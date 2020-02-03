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Оператор "Північного потоку-2" відреагував на наміри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Компанія — оператор проекту будівництва “Північного потоку-2” Nord Stream 2 AG не знає про судові розгляди, які могли б торкнутися активів компанії.
Дивися повний текст Оператор \"Північного потоку-2\" відреагував на наміри Польщі арештувати його активи
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R2
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:21
Злі язики говорять, що європейські чиновники одержали хабарі у вигляді цінних паперів на пред'явника, тож у поляків нічого не вийде -- хабарники кістками ляжуть, щоб такого не сталося.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:03
А нам то зачем проблемы пшеков и росии? Пусть там хоть друг-друга перестреляют. У нас своих проблем навалом!
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finuser370
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:42
не нравится цена,не бери.
в чем проблема то?
тем более,что у них долгосрочный контракт на поставку американского газа.
ну па очень выгодной цене.
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Tabak
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