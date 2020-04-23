Близько 100 тис. км індійських доріг складаються з переробленого пластику.
Дивися повний текст Індія збудувала понад 100 тис. км \"пластикових\" доріг.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:26
Індія збудувала понад 100 тис. км "пластикових" доріг
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Дивися повний текст Індія збудувала понад 100 тис. км \"пластикових\" доріг.
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:26
Накінець, зробили таки технологію, щоб укладати дороги з пластику. Залишається почекати 5 років, щоб подивитись наскільки вони витривалі й екологічні.
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