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Індія збудувала понад 100
тис. км "пластикових" доріг

Індія збудувала понад 100 тис. км "пластикових" доріг
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:26

Індія збудувала понад 100 тис. км "пластикових" доріг

Пропонуємо до обговорення:
Близько 100 тис. км індійських доріг складаються з переробленого пластику.

Дивися повний текст Індія збудувала понад 100 тис. км \"пластикових\" доріг.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:26

Накінець, зробили таки технологію, щоб укладати дороги з пластику. Залишається почекати 5 років, щоб подивитись наскільки вони витривалі й екологічні.
svyatoslav_hromyak
 
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