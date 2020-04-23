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"Нафтогаз" збільшив
чистий прибуток у 5,5 разу

"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток у 5,5 разу
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:57

"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток у 5,5 разу

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року НАК "Нафтогаз-України" збільшила консолідований прибуток у 5,5 разу - до 63,3 мільярдів гривень.

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